Antonio Cassano parla alla Bobo Tv del momento in casa Inter: "Conte ha fatto un grandissimo lavoro, ha impostato un tipo di calcio su solidità, mentalità, aggressività. Inzaghi va oltre, ha aggiunto bellezza e non mi immaginavo fino a questo punto: non mi aspettavo che l'Inter raggiungesse questo picco così presto. Il Liverpool è super-favorito, ma l'Inter si giocherà la partita a viso aperto: non posso pensare che la squadra che sta dando spettacolo in Italia vada lì e non se la giochi. Poi potrà succedere di tutto".