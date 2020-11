Antonio Cassano, intervenuto in diretta con Bobo Vieri su Instagram, ha commentato così il momento dell’Inter: "Sulla carta doveva essere l’antagonista della Juve, ma gli alibi sono troppi. Perdono e giocano bene, pareggiano e giocano bene. Io tutto questo giocar bene non lo vedo. Se c’è in campo Lukaku allora lui fa reparto da solo e fa girar bene tutta la squadra, se l’animale è in campo allora la squadra gira. Ma senza di lui fanno una fatica pazzesca. E poi io mi ricordo quando giocavo contro la Juve di Conte. Si faceva fatica a tirargli in porta. Ora prendono gol a ogni partita. E lui vuole far giocare un terzino come terzo centrale per far partire l’azione dal basso. O D’Ambrosio o Kolarov. Ma fanno una fatica pazzesca".