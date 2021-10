Durante la Bobo TV, Antonio Cassano ha analizzato il difficile inizio di stagione di Franck Kessié: “Kessié non può fare certe cose. Lascia stare l'espulsione, non so che problema abbia realmente, se sia stanco o altro, ma non è il Kessié che stimo. Lo vedrei al Bayern, al PSG, ma questo non è Kessie. Dico al giocatore e al Milan: trovate una soluzione che vada bene a entrambi. Questo è il cugino lontano, se non fa queste cose il Milan vince con l'Atletico e può anche passare. Gioca male come concetti e come atteggiamento. O il Milan trova una soluzione o lo fai fuori, lo tieni sei mesi a casa".