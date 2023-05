Antoniosi è scagliato ancora una volta contro ladi Massimilianoe ladi Jose. Lo ha fatto sul suo profilo Instagram, ecco la sua analisi.- "Gli andalusi hanno passato il turno meritatamente,Ha fatto una partita da squadra spagnola, ieri la partita dall'inizio alla fine l'ha fatta una sola squadra che è il Siviglia. Poi la Juventus ha avuto due ripartenze, due occasioni su calcio piazzato, poi hanno fatto gol e si sono richiusi.Questa è la conseguenza. Chi semina vento raccoglie tempesta. E quest'anno vince zero. Allegri in due anni non ha dato un gioco decente, ha fatto una figura ed è andato fuori dall'Europa League"."Laieri mi ha ricordato vagamente ladi Oronzo. Parto dal presupposto che sono contentissimo perché sono affezionato alla gente e alla squadra però. Però l'allenatore dirà che la squadra è speciale, che quello è speciale... Il problema è che nella vita, come lui ha detto tante volte, vuole avere, come diceva Napoleone, più comandanti fortunati che forti.. Poi si dirà che è arrivato in finale e non della prestazione e che ha fatto male. L'anno scorso ha vinto la Conference League... E si andrà avanti sempre per risultati.però io devo parlare di calcio. La Roma è stata una roba a dir poco vergognosa, che non si può veramente capire".