“Il Napoli va in casa della Juve e domina in lungo e in largo, la Juventus non sa tre passaggi. Il Napoli gli ha fatto una testa così, la Juve di Allegri è una roba vergognosa, vergognosa. Tanti lo stanno facendo passare come un buon campionato, e si va avanti con gli alibi. Non è immaginabile che la Juve possa ripartire l’anno prossimo con Allegri”. Così Antonio Cassano alla BoboTv.