Cinque mesi senza Maignan hanno privato il Milan di qualche punto in classifica. La prova la si ha avuta con il ritorno del francese in campo: Mike è stato decisivo sia in campionato che in Champions League con interventi super, da giocatore di un’altra categoria. L’ex Lille é, attualmente, un fenomeno, probabilmente nella top3 dei portieri a livello mondiale non solo per le capacità tecniche ma anche per quel carisma che guida e trascina verso il successo anche i compagni di squadra.La scadenza del contratto fissata al luglio del 2026 non suggerirebbe particolare fretta per la discussione di un meritato rinnovo.che cura gli interessi di Maignan con la chiara intenzione di adeguare il suo ingaggio e portarlo a diventare uno dei più pagati dell’intera rosa rossonera.Maignan è un professionista eccezionale e un ragazzo serio. Al Milan si è trovato subito alla grande, fin dai primi giorni. E ora rappresenta la sua priorità nonostanteIl suo presente e futuro si chiama Milan, con un nuovo contratto da firmare nelle prossime settimane.