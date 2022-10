Antonio Cassano sul proprio profilo Instagram: "La Juve ha vinto una partita abbastanza facile sulla carta, però ha sofferto un pochettino. In questo momento, per la Juve era importante la vittoria: da due o tre settimane diciamo che devono tornare ad ottenere vittorie di un certo genere e l'hanno fatto. Fagioli ha beccato il jolly mettendo la palla sotto il sette ed è cambiata la partita. La Juventus non mi è piaciuta, come da un anno e mezzo a questa parte, ma determinate partite le devi vincere e l'hanno fatto".