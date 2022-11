Antonio Cassano è tornato a parlare di Roma. L'ex fantasista ha espresso la propria opinione sul match del Bentegodi di ieri tra la formazione giallorossa e il Verona di Bocchetti: "Nella prima mezz'ora, calcio champagne del Verona. La Roma non ha fatto niente. Si parlerà bene di una Roma quarta in classifica ma la prestazione non è stata buona. L'ha risolta Volpato che ha ciabattato e l'ha messa nell'angolino. È stato buono solo il risultato ma i giallorossi non hanno vinto meritatamente. È stato bravo Mourinho ad indovinare i cambi".