Dopo la sforbiciata di Richarlison col Brasile, Antonio Cassano non cambia parere sull'attaccante del Tottenham: "Lo confermo, è una pippa! La rovesciata? La verità è che ha sbagliato lo stop. E tra l'altro per 70 minuti non ha toccato palla. Il Brasile ha 25 giocatori fantastici, ma gli manca una cosa... Richarlison non c'entra niente con quella squadra, ha fatto un gol a porta vuota. Tite se lo tiene come bodyguard".