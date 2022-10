Non smette di far discutere Antonio Cassano con le sue dichiarazioni. L'ex fantasista barese, ospite come sempre alla Bobo Tv su Twitch, ha espresso la propria opinione su Rafael Leao, additato da molti come una star:



"Sta giocando bene in Italia? Sì. Andrà in una grande squadra? Probabilmente sì. Però poi nel Portogallo fa la panchina; lì è giusto che giochi Cristiano Ronaldo, ma a sinistra giocando Bruno Fernandes e Diogo Jota. Vicinius fa la differenza con il City. Leao la fa con l'Empoli, con la Fiorentina, con il Bologna, poi in Coppa dei Campioni è già una roba diversa... Ha il culo sulla testa (riferito al fatto che giochi a testa bassa, ndr). Io la differenza non l'ho vista fare. Gioca in Italia, campionato scarso. [...] Per me Rashford è molto più forte di Leao. Sancho è fenomenale. Leao mi dà un misto tra Dembelé e Martial. Può stare a fare la panchina a Coman e Luis Diaz, nelle rotazioni sì. Secondo me non vale 150 milioni. Non è uno che fa 50 gol a stagione e 50 assist, cioè che fa la differenza".



E su Twitter, il portoghese, letta la notizia relativa alle parole di Cassano, si è limitato a mettere un mi piace: probabilmente la reazione più signorile...