"Primo tempo il più brutto degli ultimi tre anni, peggio di lecce. Ieri è stato orrendo, nel secondo tempo ha fatto grande confusione l'allenatore. Arrivato ad un certo punto Origi, lo sprechi. Vuoi fare un altro tipo di partita, metti un centrocampista su Calhanoglu. In campo avevano paura, Pioli si è espresso in un certo modo nel post partita. Non ero preoccupato prima della partita, oggi però ho un po' di paura per il Milan perché non so dove porterà questa situazione. Hai creato qualcosa di eccezionale giocando a quattro, adesso stai ricambiando tutto. Stai facendo capire alla squadra che non sta bene, stai facendo le scelte forti e le accetto, ma in questo momento di confusione meno si cambia e meglio è". Così Antonio Cassano alla BoboTv parlando del Milan.