Intervistato da Repubblica l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha parlato della lotta scudetto, del corso a Coverciano per direttore sportivo e della lotta aperta fra Inter e Juventus.



CASSANO DS - "Il corso per ds? L'ho appena finito. Il migliore che ho ascoltato è Walter Sabatini, il più competente. Se ci fosse uno con la sua competenza e con la calma di Ausilio, sarebbe il direttore sportivo ideale".



SCUDETTO ALL'INTER - "Chi vince lo scudetto? L’Inter. Mi ricorda la Juve del primo anno di Conte. Io ero al Milan e noi perdemmo lo scudetto. Se la Juve perde qualche punto per strada e l’Inter resta attaccata, Conte fa il colpo".



JUVE DA CHAMPIONS - "Certo, la Juve attuale ha due squadre e resta la più forte e completa, ma si vede lontano un miglio che è programmata per puntare a vincere la Champions".