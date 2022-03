Antonio Cassano parla della mancata convocazione di Balotelli per il playoff che vale il Mondiale per la Nazionale: "Balotelli puoi chiamarlo o meno, può piacere o meno. Sono e sarò sempre al fianco di Mancini e delle sue scelte, e tiferò sempre Italia. Detto questo, io Balotelli l'avrei chiamato", ha detto Cassano. "Nella sua genialità e follia, una giocata te la fa negli ultimi minuti. L'avrei tenuto lì, per metterlo nel finale in caso di necessità".