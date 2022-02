Antonio Cassano non ci sta. L’ex calciatore, intervenuto sulla BoboTv, dice la sua sul derby: "Forse a casa la partita non si vedeva tanto bene… L’Inter poteva vincere 7-0, dall’inizio alla fine. Ha preso due gol in 5 minuti, un black-out in cui hanno preso due gol causali, il primo dopo una ciabattata di Brahim Diaz e il secondo con Handanovic non bene sulla bella giocata di Giroud",