Nuova lite social per Antonio Cassano. Questa volta lo scontro è con Stephane Dalmat, ex giocatore dell'Inter, che, tramite il suo profilo Instagram, ha attaccato l'opinionista della Bobo Tv.



ATTACCO - "Ti rispetto molto. Sei stato un buon giocatore. Sei andato alla Roma, al Real Madrid, dopo sei tornato in Italia. Hai giocato con la Nazionale e avevi un talento impressionante. Io ho giocato una volta contro di te quando eri al Bari. Ti ascolto su Instagram e sento che critichi giocatori che sono stati molto più forti, che hanno vinto cose molto più importanti di te. Ripeto: sei stato un grandissimo giocatore, che poteva fare molto di più. So che sei amico di Bobo Vieri, ti ascolto, ma a un certo momento non ci riesco perché quando ti permetti di criticare giocatori che hanno fatto molto più di te, allora non è possibile. Non ci conosciamo, non abbiamo rapporto, ma oggi mi è arrivata una cosa sul telefono e ho ascoltato una bugia che hai detto. Mi scuso per il mio italiano, ma non sono certo che tu parli francese come io parlo italiano. Basta, per favore. Rimani al tuo posto. Basta criticare chi è stato molto più forte di te. Non sono uno che critica la gente per nulla. Se non ti piaccio, non me ne frega un c...o. Buona giornata".