Antonio Cassano commenta il magic moment di Piatek: “Io non l’ho mai visto giocare. Però non mi interessa vedere chi fa gol perchè se parliamo dei più grandi giocatori della storia: Messi, Maradona, Ronaldo il fenomeno sapevano giocare a calcio. Questo ragazzo fa gol, allora vuole dire che Inzaghi era il calciatore più forte della storia. Per me no. Fare gol non significa essere bravi. Un conto è essere goleador e un conto è saper giocare a calcio. Per me Higuain fa gol e sa giocare a calcio. Piatek non l’ho mai visto però ha fatto tanti gol. E’ un giocatore che va bene per questa serie A. Poi se farà 50 gol l’opinione non cambierà per il solo fatto che per me i giocatori forti sono altri. Per me il calcio è Benzema, Cristiano Ronaldo, Ronaldo il fenomeno, Lewandowski, quelli che sanno giocare a calcio. Chi fa gol va bene”.