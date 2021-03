Intervenuto su Twitch durante la Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato della Juve: "Per un nuovo ciclo servono giovani forti, Kulusevski, Chiesa e De Ligt non bastano. Molto dipenderà da cosa deciderà Ronaldo e da quello che faranno Bonucci, Chiellini e Buffon. La responsabilità di questa situazione è della società che non ha immesso gente fresca in rosa".



SU PIRLO - "A Pirlo non do poche responsabilità, ma pochissime. L'anno scorso hanno cacciato l'allenatore che negli ultimi anni in Italia ha fatto il calcio migliore, ma aveva un problema, Ronaldo. Cristiano Ronaldo è sempre stato un problema. La Juve ha messo un allenatore che vuole fare calcio (Pirlo, ndr), ma ha tenuto Ronaldo, che per Andrea è un tappo. La Juve ha una rosa in fase calante: Ronaldo pensa ai suoi record, non è quello di quattro anni fa. Come allenatore Pirlo è un novellino, non puoi dargli la responsabilità di allenare Ronaldo. Secondo me Kulusevski è molto condizionato da Ronaldo".