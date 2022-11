Intervenuto alla Bobo tv, l’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, è tornato su quel Juve - Inter che lo ha visto protagonista, terminato 3-1 in favore dei nerazzurri.



“Il 3-1? Fu una bellissima partita. Il giorno prima ci chiamò in camera Stramaccioni e ci disse che aveva un'idea, ovvero giocare a 3 davanti e uomo su uomo su quelli della Juve. Io non ci credevo, lui ha indovinato tutto: gli abbiamo dato una rumba clamorosa, una roba allucinante".