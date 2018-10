Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il termine del suo primo allenamento con la Virtus Entella: "Oggi è stata una giornata stupenda, dove sono tornato in campo. Sono molto felice. Devo ringraziare il presidente Gozzi che mi ha dato questa opportunità: ho fatto questa scelta di tornare ad allenarmi e lo ringrazio. E' una scommessa che ho fatto per i miei figli e mia moglie. Basta cassanate, sono cresciuto, e non voglio dare delusioni a loro. I miei figli giocano a calcio? Sì, ma a loro dico che se vogliono giocare davvero dovranno essere più bravi di me e per esserlo dovranno essere al livello di Messi. Le parole di Totti sul di me nella sua biografia? Ha detto la verità. Con me si è divertito tanto ed ha ragione nel dire che ho reso al 30-40% del mio potenziale. Se avessi avuto dieci anni fa la testa che ho adesso avrei fatto e vinto molto di più. La sentenza di domani? Incrocio le dita per il club, la cosa più importante è che l'Entella abbia quello che merita. Se rimarrei anche in C? Per il presidente Gozzi fare di tutto. E' una delle poche persone serie nel calcio. L'attaccante più forte della Serie A? Higuain, è il miglior attaccante al mondo insieme a Suarez. Il tecnico più forte in A? Io posso dire qual è il tecnico migliori con il quale ho lavorato io e si tratta di Cesare Prandelli. E' uno scandalo che non stia allenando".