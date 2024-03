Cassano rompe il silenzio con Adani e Ventola: 'Voglio dire ai pagliacci, ai buffoni... Stiamo tornando'

La nuova versione della Bobo TV, ma senza Christian Vieri. Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sono pronti a tornare. Dopo la scissione con l’ex attaccante di Inter e Milan (tra le altre), il progetto del trio Adani, Cassano, Ventola proseguirà la propria collaborazione professionale con un nuovo format. Nuove indicazioni sono arrivate dall’ultima Instagram story da parte di Adani, insieme ai due fidi compagni di viaggio. Nemmeno a dirlo, la comunicazione maggiormente sopra le righe arriva direttamente da Antonio Cassano.



FRASI PESANTI - In un video pubblicato come story da Adani, i tre hanno annunciato il nuovo progetto web e il talento di Bari Vecchia, senza freni, si è lasciato andare subito ad alcune frasi pesanti: "Voglio dire ai pagliacci, buffoni e pezzi di m…. stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti. Prima gli altri li seguivano 22 persone, quando ci saremo noi saranno 3-4-5 forse 6 se esageriamo. Tempo al tempo, stiamo arrivando". Adani ha provato a stemperare i toni limitandosi a sottolineare come 3 fosse il numero perfetto, un chiaro riferimento alla rottura con Bobo Vieri.



NUOVO PROGETTO – E’ tempo di voltare pagina per Adani, Cassano e Ventola, in attesa di scoprire e come si svilupperà la nuova Bobo TV condotta dai tre e quali saranno i canali di riferimento per attirare nuovamente i tifosi a seguirli.