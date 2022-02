Nel corso dell'ultima diretta sulla Bobo Tv, Antonio Cassano ha commentato così la situazione in Serie A: "E' un campionato fasullo. Guardate Piatek, è andato via dall'Italia ed è stato un disastro totale senza giocare mai da titolare, ora torna e segna. Icardi? Da quando è al Psg non si vede e non si sente più, in campionati di un certo livello se vuoi essere in una big devi giocare a calcio".