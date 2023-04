L’analisi di Milan-Napoli di Antonio Cassano alla BoboTv: Parto dalla conclusione: il Napoli non meritava di perdere. È fuori discussione. Nei primi 25 minuti poteva fare minimo due gol, ha dominato con grande personalità e grandi idee. Poi ha fatto uno stop sbagliato a centrocampo Leao, ha preso palla ed è partito, ha fatto quella sgasata pazzesca. Ma il Napoli ha continuato ad avere la palla. Poi ha avuto quella grandissima giocata di Brahim Diaz, che ha fatto quella giocata, è venuto fuori e hanno fatto gol. Ma secondo me ha fatto un errore il portiere, Meret poteva fare molto ma molto di più. Infatti a portieri invertiti vince il Napoli e non il Milan”.