Antonio Cassano parla su Twitch alla Bobo Tv di Mauricio Pochettino, discusso allenatore del Psg: "​Pochettino avrà vita breve al PSG, me ne hanno parlato male. Mi sono arrivate brutte voci: è una persona favolosa, da dieci, anche di più. Da tecnico però... non fanno un minuto di tattica e la squadra ripetutamente gliela sta chiedendo. Lui chiedi consigli ai giocatori su come giocare la partita, io stento a crederci. Non ha mai allenato campioni e ora è in grande difficoltà nella gestione dei grandissimi. Da quello mi risulta, se continua su questa scia avrà poco tempo. Occhio a Zizou".