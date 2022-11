Antonio Cassano, nel corso del solito intervento alla BoboTv, ha parlato anche del Napoli e del grande momento di forma della squadra di Spalletti: "Il Napoli contro l'Udinese ha dominato, poi ha messo a folle e loro in 3 minuti hanno fatto 2 gol. Ma non c'è mai stata partita con ritmo, occasioni e dominio di gioco da parte del Napoli. Kim fantastico che ha chiesto scusa, un soldato. Partita stratosferica del Napoli. Con il boss Spalletti che è il vero numero uno, sta facendo fare un lavoro da 10 a tutti. Spalletti e il Napoli lavorano per trovare sempre difetti negli avversari, mi dispiace per loro che devono fermarsi. Solo il Napoli può perdere questo scudetto, ma occhio al triplete...Ad oggi nelle prime 4 in Europa c'è il Napoli, a febbraio non so cosa accadrà".