Quello di oggi è stato un allenamento talmente speciale che i giovani ragazzini della Virtus Entella probabilmente lo ricorderanno per tutta la vita.



Compagno d'occasione dei piccoli biancocelesti classe 2011 è stato infatti Antonio Cassano. L'ex Pibe de Bari, a quattro anni dal suo addio al calcio giocato, è tornato in campo per tenere una lezione di gioco ai giovani atleti chiavaresi, tra i quali figura anche il figlio Christopher.