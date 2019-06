Timothy Castagne è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni passaggi:



Il Napoli bussa ancora?



«Penso lo abbia fatto alla porta del mio agente, non so molto altro».



A quanto risulta, le proposte sono anche inglesi.



«La Serie A è un torneo molto competitivo, mi piace, ma un giorno vorrei misurarmi con la Premier. E sulle offerte, sarò onesto: in generale non mancano, ma la priorità è l’Atalanta».



Cosa rappresenta il rinnovo di Gasperini?



«Fondamentale che sia rimasto, il progetto va forte. L’anno scorso, soprattutto in attacco, non c’era ampia scelta. Se fosse mancato uno tra Gomez, Ilicic e Zapata sarebbe stato un problema. L’intenzione è mantenere questa ossatura, aggiungendo 3-4 calciatori di alto livello. Dopo un 2018-2019 straordinario, è importante che la società stia andando in questa direzione».