L'Italia calcistica è pronta per ripartire, ma non mancano come al solito le polemiche e i differenti punti di vista riguardo la messa in sicurezza ed il protocollo. A tal proposito ha parlato Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana e presidente della Libera Associazione Medici Italiani Calcio. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



COPPA ITALIA - "Far giocare semifinali e finale di Coppa Italia in un lasso di tempo così breve è un azzardo".



RIPARTENZA - "Ieri è arrivata una boccata d'ossigeno per il calcio. Abbiamo una data e ci si può organizzare per quella data. Al di là di questo, non sembra ci siano tante novità. I punti interrogativi esistono, come quello della quarantena".



IL RISCHIO - "Se il Bologna ad esempio avesse avuto un caso positivo sarebbe andato in un ritiro blindato. ma se questo dovesse succedere a inizio campionato, con le norme fissate in questo momento la competizione finirebbe".



RITIRO - "Bisognerebbe rimuovere questo punto del protocollo, se si abbassa la quarantena a 7 giorni si potrebbe andare avanti con la Serie A".