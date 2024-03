Castellanos e Immobile: cambiano le gerarchie con l’arrivo di Tudor alla Lazio?

Enrico Turcato

Il capitano bianconceleste non è più certo di avere una maglia da titolare, l’attaccante argentino, reduce dalla doppietta al Frosinone, lotta per scavalcarlo nelle gerarchie, soprattutto dopo l’arrivo del nuovo tecnico Igor Tudor. Intanto la Lazio va verso la separazione a fine stagione dal suo attaccante italiano. Situazione molto delicata, anche in ottica fantacalcio.



IMMOBILE IN CRISI - Appena sei gol totali in campionato, l’ultimo datato 10 febbraio contro il Cagliari. Da allora sei presenze di fila senza alcun centro. Questa è sicuramente la peggior stagione delle otto trascorse alla Lazio da Ciro Immobile. Problemi fisici (ma comunque 25 gare giocate), incredibili errori sottoporta, una forma mai ritrovata e troppe prestazioni non all’altezza della fama.



TATY PRESENTE - Quattro gol e tre assist in 26 presenze. Con la doppietta da subentrato al Frosinone come rampa di lancio. La prima stagione di Valentin “Taty” Castellanos è sicuramente positiva. L’ambientamento lungo e la presenza di una colonna come Immobile sono due fattori da considerare, ma che non hanno impedito all’argentino classe 1998 di mettere in mostra le sue qualità, sia tecniche che in fase di realizzazione.



TUDOR E FUTURO - Castellanos rappresenta un investimento importante per la Lazio, visto che è stato pagato 15 milioni di euro più bonus in estate. Immobile è ormai alle battute finali della sua avventura biancoceleste e con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto (in scadenza comunque nel 2025). Normale che non l’arrivo di Tudor si acceleri il processo di rinnovamento e che quindi, proprio preparando la prossima stagione, soprattutto in campionato ora Taty possa trovare più spazio rispetto all’attaccante classe 1990.