Settimana d'oro per Samu Castillejo al Milan, uscito tra gli applausi di San Siro nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese. L'esterno spagnolo ha parlato a Sky Sport del momento: "Non mi era mai capitato di giocare tre partite consecutive, penso sia il miglior momento per me e soprattutto per la squadra. Domenica abbiamo vinto la terza gara di fila all'ultimo minuti, davanti ai nostri tifosi: è sicuramente il nostro miglior momento".



TIFOSO - "È un sentimento che non si può spiegare. Quando sono venuto qui a dodici anni mi è rimasto dentro, sono diventato più tifoso di quanto non fossi prima. Quando c'è stata la possibilità di venire qua non ci ho pensato neanche un secondo, ora sto vivendo un momento molto bello. Quando lo stadio si è alzato in piedi per applaudirmi è stata una delle cose più belle che ho vissuto da quando sono in rossonero".



IBRAHIMOVIC - "Ha 38 anni, ma era il primo a presentarsi ieri quando abbiamo fatto lavoro di recupero. È il primo che arriva a Milanello, se uno come Ibra fa queste cose, tu che ti chiami Castillejo non lo fa? Per forza! È molto esigente in campo, se sbagli un passaggio te lo dice, ti fa tirare fuori tutto quello che hai: stiamo giocando con un campione. È un leader, non cerca solo di fare gol ma anche di far vincere la squadra: è fatto così".