Samu Castillejo, esterno offensivo del Milan, parla a Milan Tv dopo la vittoria sull'Udinese: "Si era importante vincere per rimanere in zona Champions Legue, per i tifosi, per la squadra. È stata una grande partita, speriamo di recuperare Higuain il prima possibile. Ho sempre voglia di fare il meglio di me quando entro perché il Milan se lo merita, sono in un grande club con grandi compagni. Vincere così due partite con un gol del capitano dà un morale incredibile. Speriamo di migliorare ancora e di restare in zona Champions. Sembrava un torello l’ultima azione ma quello che conta è che abbiamo segnato e che siamo dove merita il club".