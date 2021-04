Samu Castillejo e un futuro tutto da scrivere. L'esterno spagnolo classe 1995 non ha confermato il rendimento fornito all'inizio del 2020 con l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonero. Il tecnico emiliano gli ha dato quella fiducia che gli era mancata nella sua prima parte di esperienza al Milan ma le ultime prestazioni deludenti hanno fatto sorgere più di un dubbio alla dirigenza sulla centralità dell'ex Villarreal nel progetto.



ADDIO POSSIBILE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Samu Castillejo è stato inserito dal Milan nella lista dei cedibili. La valutazione che ne fa il club di via Aldo Rossi è di 10 milioni e sono arrivati dei sondaggi da parte di club spagnoli. Dalla possibile cessione di Samu Castillejo potrebbe arrivare una liquidità aggiuntiva per finanziare l'arrivo di un nuovo esterno destro: i nomi sono quelli di Riccardo Orsolini del Bologna e Jonathan Ikonè del Lille.