. Diverse situazioni complicate da sistemare da qui ai prossimi mesi, per non disperdere talento e soldi, rischiando di dover dire addio a parametro zero ad alcuni dei giocatori protagonisti dell'ultimo anno e mezzo della squadra di Stefano Pioli. Ma se per Gigio, Ibra, Calha e Franck la dirigenza rossonera è al lavoro,Il contratto del difensore è in scadenza nel giugno 2022. Non è quindi questione di settimane, ma di mesi. A oggi, Paolo Maldini e Ricky Massara, nonostante i contatti con il suo agente - Mino- siano stati frequenti anche per affrontare altri temi.. Ora il classe '95 è fermo per infortunio, ma prima di questo stop si era dovuto accomodare in panchina, lasciare non solo la fascia da capitano ma anche la maglia da titolare e fare spazio a Tomori, centrale arrivato in prestito a gennaio dal Chelsea e su cui, a Casa Milan, c'è la forte volontà di investire anche per il futuro.Tema prolungamento ancora non affrontato, quindi. Romagnoli, l'eventuale richiesta per firmare il rinnovo dovrebbe essere. Una cifra che va oltre il tetto fissato dal Milan per gli stipendi. E allora, se non ci saranno novità di qui alle prossime settimane, sarà il momento di iniziare a guardarsi intorno. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'per il numero 13 rossonero. Già in passato il suo nome era stato accostato ai blaugrana, ma non ci sono stati veri contatti negli ultimi tempi, nonostante l'ottimo rapporto tra Raiola e il neo presidente Laporta (vedi blitz in Catalogna per Haaland). Chi si era fatto avanti concretamente in passato era stato il, che per il momento non si è però riattivato. Tutto fermo, tutto in attesa. Con un capitano in bilico, per il presente e per il futuro.