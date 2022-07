Dopo la firma con il Valencia fino al 2025, Samu Castillejo ha parlato in conferenza stampa per la presentazione ufficiale: "A qualsiasi calciatore, spagnolo o no, piacerebbe giocare nel Valencia. C'era stato un interesse già a dicembre, ma l'affare non s'è fatto perché mancava l'accordo con il Milan. Il Valencia era la mia prima opzione già allora, proprio come ora".



GATTUSO - "Conosco il mister da tre anni, lo avevo al Milan. Nelle prime chiamate mi ha detto che era contento, che il club e la gente che lavora qui lo fa bene, si lavora come in un grande club. Vogliamo portare tutti il Valencia dove merita di stare". Sul suo ex tecnico: "L'avete visto come calciatore? Come allenatore è uguale. Sa trattare molto bene con i calciatori, a noi questa sua peculiarità piace molto. Il mister ha aiutato affinché tutto si concretizzasse velocemente e più facilmente, alla luce del gran rapporto che ha col Milan. Il resto l'ho fatto io. Obiettivo? L'Europa. Conoscendo il mister, anche per lui vale lo stesso. Ha una mentalità vincente e non andrebbe mai in un club che non ha l'ambizione di andare in Europa".



ULTIMA ANNATA - "Chi mi conosce sa che ho sempre creduto in me. Quest'ultimo anno ci sono state oltre cose, al di fuori dell'ambito sportivo, e alla fine il club (il Milan) che prende le decisioni. Io ho sempre lavorato, quando venivo chiamato in causa mi sono sempre fatto trovare pronto".