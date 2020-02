Lucas Castro, nuovo centrocampista della Spal, si presenta in conferenza stampa: "Se possiamo centrare la salvezza? Sì, è per questo motivo che sono venuto qua. Il posto in classifica non è giusto. Il campionato è ancora lungo e ci dobbiamo credere. Io leader? Io cercherò di portare la mia esperienza. La parola leader non esiste. La vedo diversamente. Tutti possiamo portare qualcosa. Abbiamo bisogno di tutti in questo momento".