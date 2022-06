"Mio marito Gaetano Castrovilli" si legge nella bio Instagram di Rachele Risaliti. L'ex Miss Italia e il centrocampista della Fiorentina si sono sposati due giorni fa nella chiesa di di San Miniato a Monte, a due passi dal Piazzale Michelangelo a Firenze. Le nozze sono state celebrate un anno dopo la proposta del giocatore arrivata poco dopo la vittoria dell'Europeo. Wedding planner d'eccezione era Enzo Miccio, che ha studiato tutto nei minimi dettagli per far sì che questo giorno fosse indimenticabile per la coppia. I due si sono conosciuti nel 2019, poco dopo il suo rientro dal prestito a Firenze, hanno convissuto in quarantena e ora, finalmente, sono diventati marito e moglie.



Sfoglia la gallery per vedere le foto più belle di Rachele Risaliti, ex Miss Italia e moglie di Castrovilli