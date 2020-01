Gaetano Castrovilli allontana il mercato. Intervenuto ai microfoni del TGR Toscana, il centrocampista della Viola ha dichiarato: "Firenze per me è una seconda casa. Sono qui e penso alla Fiorentina, mi piace come la gente è vicino a noi, ci fa sentire importanti".



Quanto al sogno Europeo, invece, Castrovilli ci crede e spiega: "Cercherò di mettere in difficoltà Roberto Mancini".