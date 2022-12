Oltre che al valutare ogni possibile soluzione in fase di mercato per poter migliorare la rosa di Vincenzo Italiano, la dirigenza della Fiorentina dovrà stare attenta a come gestire il rientro di Gaetano Castrovilli: dopo aver trascorso i primi 5 mesi ai box dopo l’infortunio al legamento crociato dello scorso aprile, adesso il numero 10 viola è pronto a tornare decisivo. Intanto mercoledi contro il Lugano il centrocampista è tornato a giocare una ventina di minuti, regalandosi anche la gioia del gol.



Quest’oggi sulle pagine de Il Tirreno pero viene sottolineato che la Fiorentina dovrà organizzarsi per far tornare il centrocampista ’97 in squadra. Il Motivo? Adesso il club gigliato ha problemi di liste. I viola saranno chiamati infatti ad il Castro nelle liste di Serie A e Uefa a partire da gennaio, solo e soltanto dopo aver tolto qualcun altro. il quotidiano che sottolinea come "nella lista dei 25 da consegnare alla Lega e alla Uefa ora va liberata una casella. Zurkowski e Maleh sono i principali indiziati a lasciare la Fiorentina. Loro due i primi indiziati a lasciare il capoluogo toscano: l’ex Venezia piace molto a Bologna, Sampdoria e Spezia mentre il polacco è finito sotto la lente d'ingrandimento della Salernitana e del Lecce.