Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina seguito da vicino anche dall'Inter, ha commentato la vittoria per 1-0 contro la SPAL a Sky Sport: "Non so quanto valgo, lavoro sul campo e cerco di migliorarmi per far bene per me e la squadra. La vittoria certamente ci mette su di morale, ora abbiamo un'altra partita in cui dobbiamo esser concentrati. Ringraziamo il pubblico, che ci spinge sempre. Sta a noi e alla nostra testa, dobbiamo sempre pensare positivo. Oggi nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria".



PRESSIONI - "Mia mamma dice che ho un gran carattere, ma mercoledì c'è subito un'altra partita e poi affronteremo il Napoli".



TENSIONE - "Un po' di paura c'è perché veniamo da dei risultati negativi, ma bisogna essere spensierati per non sentire la gente che inizia a fischiare. Poi arriveranno i risultati".



COS'È CAMBIATO - "Sono sempre lo stesso, un ragazzo di squadra che cerca di realizzare i propri sogni".



FUTURO - "Il PSG sulle mie tracce? Ora penso solo alla Fiorentina, e voglio cercare di mettere in 'difficoltà' Mancini in vista per l'Europeo".



DANZA - "A casa ballo un po' perché mi piace, ma non più danza classica: balli di gruppo, oppure reggaeton".