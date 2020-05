Il mercato può attendere, almeno per. Il centrocampista classe '97 ha concesso una lunga intervista a The Athletic, nella quale ha respinto in maniera secca i rumors sull'interessamento dell': "Le voci sui nerazzurri? Mi concentro solo sul fare bene con la Fiorentina".- Castrovilli analizza poi più a fondo il proprio rapporto con la: "Già essere convocato per il ritiro estivo e potermi allenare con i migliori giocatori per me era un sogno. Poi tra Moena e la tournée negli Stati Uniti tutto è cambiato ed è successo qualcosa di inaspettato. Montella ha avuto il coraggio di lanciarmi, e fino allo stop è stata una stagione da sogno. Riesco a fatica a descrivere la sensazione di passare dalla B alla A fino alla Nazionale. Ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Ma comunque devo ancora lavorare per migliorare".- Il centrocampista parla poi dei propri modelli di riferimento: "Il mio idolo da bambino era. Oggi mi piace molto Kevine provo a studiarlo. Mi piacciono anche".Curioso aneddoto legato alla: "Durante la quarantena mi sono divertito ballando. Potrei anche iscrivermi di nuovo alla scuola di danza. Penso abbia influito positivamente sul mio modo di dribblare. L’allenamento è ovviamente fondamentale ma alcuni movimenti sono innati e probabilmente li ho imparati da bambino".- Infine Castrovilli ricorda con affetto la sua terra, la: "Mi mancano soprattutto le orecchiette alle cime di rapa e le bombette di carne. In Puglia ci sono bellissime: dal mare incredibile ai parchi, a personaggi famosi e di successo come cantanti, ballerini e calciatori".