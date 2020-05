Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato di Nazionale, in vista del prossimo Europeo, a whoscored.com: "Lo stop per il coronavirus per i giovani giocatori come me potrebbe certamente essere un'opportunità. Avremo più tempo per dimostrare le nostre qualità e per me sarebbe un sogno poter partecipare ai campionati europei. Fortunatamente, l'Italia è piena di giovani e talentuosi centrocampisti. Questa competizione tra di noi è utile per tutti per crescere perché ci stimola a dare il meglio e alla fine fa bene alla crescita della squadra nazionale. Io sono ancora giovane e ho molte cose da migliorare. Devo lavorare molto, spero di avere molti bei ricordi con la maglia della Fiorentina e vorrei giocare nelle Coppe europee".