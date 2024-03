Catania ai playoff tramite la Coppa Italia? Cosa succede in caso di playout

Il Catania ha raggiunto la finale di Coppa Italia, perdendo 2-1 l'andata a Padova, ma deve fare in modo di non qualificarsi ai playout di Serie C, per evitare gli spareggi retrocessione, altrimenti non disputerà i playoff. Con il pass per l’atto finale della competizione, il Catania entrerebbe di diritto agli spareggi promozione, visto che il Padova è già qualificato tramite il campionato, ma deve evitare di partecipare agli spareggi per la permanenza della categoria.



COSA DICE IL REGOLAMENTO - Ecco cosa dice il regolamento in caso di vittoria in finale della Coppa Italia e di contemporanea partecipazione ai playout: non è possibile disputare i playoff promozione. Nonostante la conquista del trofeo garantisca di diritto la partecipazione agli spareggi per la Serie B, i playout avrebbero la “precedenza”.