Curioso episodio in Serie C. Ieri il Catania di Reginaldo ha battezzato il ritorno allo stadio Massimino con una vittoria per 2-1 contro la Vibonese grazie ai gol di Welbeck e Pecorino. Ma la vera notizia è un'altra: l'allenatore dei padroni di casa, Giuseppe Raffaele è stato espulso nei minuti di recupero per essere entrato in campo a fermare un'azione della squadra avversaria, che stava attaccando alla ricerca del pareggio.