Catania, che colpo: arriva Ndoj, ex Brescia

Il Catania batte un colpo sul calciomercato degli svincolati in Serie C. Il club etneo ha raggiunto un accordo con Emanuele Ndoj, che ha rifiutato altre offerte da Svizzera e Turchia. Il centrocampista italo-albanese (classe 1996, con un passato nel settore giovanile della Roma) ha rescisso il contratto col Brescia a gennaio e ora è pronto a sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart prima di firmare fino al termine di questa stagione, con rinnovo in caso di promozione in Serie B.



Dopo lo 0-0 in casa contro la Casertana di domenica con l'espulsione di Sturaro, il Catania è tredicesimo in classifica nel girone C di Serie C con 31 punti in 25 giornate di campionato come il Potenza, a -5 dalla zona playoff e a +7 dalla zona playout. Domani c'è il turno infrasettimanale sul campo del Latina. La squadra è allenata da Cristiano Lucarelli, arrivato al posto dell'esonerato Tabbiani dopo aver iniziato la stagione alla Ternana in Serie B. Il presidente è l'italo-australiano Rosario Pelligra, nel consiglio d'amministrazione ci sono due ex calciatori italo-australiani: Vincenzo Grella (vicepresidente e amministratore delegato) e Mark Bresciano come consigliere. Nella dirigenza è presente anche Francesco Lodi nel ruolo di brand ambassador.