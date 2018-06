Massimo Drago, candidato per raccogliere l'eredità di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania, parla a Tuttoc del suo futuro: "C'è stato un approccio con il Catania e vedremo come andrà a finire. Sicuramente Catania è una piazza importante e diversa dalle altre di Serie C. Obiettivamente non c'entra nulla con la categoria. Sarebbe una sfida molto affascinante. Futuro? Chiedo una società che mi dia la possibilità di dimostrare come lavoro visto che un po' tutti si sono dimenticati di Drago, dopo quei due mesi a Cesena in cui le cose non sono andate come dovevano, non ricordando ciò che ho fatto di buono negli anni precedenti. Si parla di esperienza e penso di averne abbastanza, viste le mie 200 presenze in Serie B tra Cesena e Crotone. Chiedo quindi una società che senza fretta mi dia la possibilità di lavorare al meglio: in questo senso Catania sarebbe una piazza gradita".