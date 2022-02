Maurizio Pellegrino, direttore sportivo del Catania, intervenuto sulle colonne de La Sicilia, ha fatto il punto della situazione sul bando per la cessione del club: ''Preferisco non parlarne più di questa situazione, è logorante solo pensarci, dopo la prima sta deserta, c'è stata delusione, io però penso sempre in positivo. La squadra sta pensando ad Avellino nonostante la delusione per il ko ed è l'unico pensiero utile per continuare a fare le cose per bene. Abbiamo il dovere di guardare e lavorare alle prossime due partite. Il 4 marzo? Lo ripeto, il sogno è che ci sia un nuovo acquirente con progetti solidi e che arrivi il più presto possibile''.