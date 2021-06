. Non ultimo il, che è riuscito a consegnare la documentazione a un passo dalla scadenza e solo grazie ai, che hanno permesso al club siciliano di non restare tagliato fuori dal professionismo. Una situazione, questa, che negli ultimi anni si è ripetuta più e più volte e che: le, e mentre il calcio dei grandi continua a rubare le prime pagine dei giornali,, fondamentali per dare un po' di ossigeno al club. Un gesto d'amore che conferma il grande attaccamento di una piazza storica alla propria squadra, ancora impantanata in una mediocrità difficile da scrollarsi. E nonostante i fasti del non lontano passato sembrino oggi quanto mai distanti, Catania ha risposto presente ancora una volta.per permettere al Catania di iscriversi al campionato. Ora lo stato maggiore del club potrebbe anche decidere di cedere una quota in modo da. Oltre al Catania, anche altre squadre hanno incontrato alcune difficoltà, ma alle fine sono arrivate tutte le 51 domande di iscrizione al prossimo campionato (le neo-promosse avranno a disposizione qualche giorno in più): la Serie C, insomma, prende forma,