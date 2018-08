L’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it: "Fabbricini? Ha detto cose normali visto che è chiaro che la Figc dovrà obbedire al Coni. Poi se dovesse passare il ricorso, per la terza volta, del Novara saremmo in Serie B. Ma siccome non è successo che un Collegio di Garanzia disattendesse due gradi di giudizio, sempre concordi, qualche dubbio mi resta sul possibile ripescaggio. Ci troviamo di fronte a una cosa incredibile mai successa prima nel calcio. Lo definirei un “attentato al gioco del calcio”, complici le varie componenti. Adesso, i tanti ricorsi presentati stanno facendo sgretolare questo muro della Lega di B e dopo le parole di Fabbricini i tifosi hanno ritrovato la speranza. Spero che il buon senso prevalga e che si rispettino le regole. Non resta che attendere il responso del Collegio di Garanzia il 7 settembre. La cosa bella è che molti presidenti di B mi mandano messaggi di sostegno. Ci vogliono in B forse?”.



SUL MERCATO – "In attesa della sentenza del 7 settembre che dovrà certificare dove giocheremo, stiamo perfezionando qualche operazione di mercato. Preso il difensore della Virtus Entella, Joel Baraye e gli lascia il posto Blondett che va a Caserta. Ripa vicinissimo alla Sicula e Pozzebon alla Vibonese".