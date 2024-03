Catania, Lucarelli rischia l'esonero. Sarebbe il secondo della stagione!

La pesante sconfitta per 2-5 sul campo dell’Avellino rischia di costare cara a Cristiano Lucarelli. Secondo quanto riferisce lacasadic.com, la dirigenza del Catania sta valutando in queste ore la posizione dell’allenatore livornese, subentrato lo scorso 14 novembre all’esonerato Luca Tabbiani. Al momento dell’assegnazione dell’incarico, Lucarelli aveva firmato un contratto fino a giugno 2026 ma mai come in questo momento la società etnea valuta la possibilità di sollevarlo dalla sua posizione per avvicendarlo con Michele Zeoli, che fa già parte dell’attuale staff tecnico.



CHE NUMERI - Lucarelli, che nel corso di questa stagione era stato già esonerato lo scorso 6 novembre dalla Ternana (con un bilancio di una vittoria, 3 pari e 9 sconfitte) ha collezionato complessivamente 8 successi, 5 pareggi e 8 ko alla guida del Catania. La formazione siciliana, che ha vinto soltanto due delle ultime 11 partite ufficiali, occupa attualmente la quindicesima posizione nel girone C del campionato di Serie C, con 35 punti e appena 6 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.



GLI APPUNTAMENTI - Il prossimo impegno per il Catania è previsto domenica 10 marzo, alle 16.15, contro il Potenza per la giornata numero 31 di campionato. Il 19 marzo invece i rosso-azzurri saranno protagonisti del primo atto della finale della Coppa Italia di Serie sul campo del Padova, seconda forza del girone A alle spalle del Mantova, mentre il 2 aprile si disputerà la partita di ritorno.