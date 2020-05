Undici imprenditori locali, altri che entrerebbero in caso di acquisto reale del Catania. Ieri il comitato che ha chiesto di rilevare la società si è costituito in spa. La Sport investiment group Italia (Sigi) è rappresentata dal tecnico Pellegrino e dal segretario della Fidal, Fabio Pagliara. Il capitale sociale è di 55 mila euro ma è pronto un aumento di altri 5 milioni se l’operazione verrà chiusa con l’ok del Tribunale che lunedì ha un’udienza con la proprietà attuale per nominare i commissari straordinari. Ieri è emerso che il capitale lieviterà fino a 63 milioni. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo aver registrato la Spa verrà formalizzata l’offerta di acquisto.