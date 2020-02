Il patron del Catania, Antonino Pulvirenti è indagato per bancarotta fraudolenta. Questa mattina gli investigatori del nucleo di polizia economico finanziaria della città etnea hanno notificato all'imprenditore un provvedimento di perquisizione della Meridi srl, società del gruppo Finaria, la cui capogruppo (Finaria spa) ha come azionista di maggioranza proprio Pulvirenti.



La Meridi, titolare di una catena di supermercati in tutta la Sicilia a marchio Fortè, è sommersa di debiti nei confronti dell'Erario e dell'Inps: 90 milioni di euro, che avevano già fatto scattare la dichiarazione di insolvenza da parte del tribunale fallimentare. Nei giorni scorsi per i 465 dipendenti è scattata la cassa integrazione straordinaria.



Sempre nella mattinata di oggi sono scattate altre perquisizioni nello studio di un commercialista a Messina e di un legale a Roma. L'indagine, coordinata dai sostituti procuratori Fabio Regolo e Alessandra Tasciotti, ipotizza che Pulvirenti abbia nascosto parte del suo impero per non pagare i debiti col fisco italiano.